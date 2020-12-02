Uşakspor'un kaptanı Seçkin Getbay: "Bizim de hedefimiz şampiyonluk"
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Uşakspor'un kaptanı Seçkin Getbay: "Bizim de hedefimiz şampiyonluk"

02.12.2020 10:25 | Son Güncelleme: 02.12.2020 10:50

- Uşakspor'un kaptanı Seçkin Getbay: "Bizim de hedefimiz şampiyonluk" Uşakspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu ve kaptanı Seçkin Getbay, bu sene kurulan kadronun amacının iyi futbol oynayarak üst sıralarda kalmak olduğunu belirtti.

- Uşakspor'un kaptanı Seçkin Getbay: "Bizim de hedefimiz şampiyonluk"

UŞAK - Uşakspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu ve kaptanı Seçkin Getbay, bu sene kurulan kadronun amacının iyi futbol oynayarak üst sıralarda kalmak olduğunu belirtti. Getbay, "7-8 takımın çok maliyetli, çok önemli transferler yaptığı bir ligde, bizim de hedefimiz şampiyonluk" dedi.

2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Uşakspor, ligin 13. haftasında yarın Sarıyer'i konuk edecek. Mücadelenin hazırlıklarını sürdüren Uşakspor'da kaptan Seçkin Getbay, İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Bu sene kurulan kadroyla lige iyi ısındıklarını, arada beklenmedik mağlubiyetler olsa da istedikleri skorları aldıklarını ifade eden Getbay, "Lige iyi ısındık, iyi başladık. Ara sıra, ufak tefek yol kazaları olsa da şu an istediğimiz skorları alıyoruz. İyi futbol oynuyoruz, özellikle amacımız da bu. Bu takımın bu sene kuruluş amacı bu. İyi futbol oynayarak üst sıralarda kalmak istiyoruz" diye konuştu.

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"7-8 takımın çok önemli transferler yaptığı ligde hedefimiz şampiyonluk"

Transfer döneminde bazı takımların önemli ve maliyetli transfer yaptıklarını hatırlatan Getbay, hedeflerinin şampiyon olarak bir üst lige çıkmak olduğunu ifade etti. Getbay, "7-8 takımın çok maliyetli, çok önemli transferler yaptığı bir ligde, bizim de hedefimiz şampiyonluk, bir üst lig. Bunun için de yönetim olarak, futbolcu olarak, teknik ekip olarak çok çalışıyoruz. Çok zaman harcıyoruz ve iyi futbol oynamaya çalışıyoruz. Nitekim ben oynadığımızı düşünüyorum. Skorlar da bunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"İnşallah kazanan taraf biz oluruz"

Oynayacakları Sarıyer maçı hakkında da açıklamalarda bulunan Getbay, Sarıyer'in de ligin iyi takımlarından olduğunu ve ligde iyi gittiğini vurguladı. Kendi sahalarında oynayacakları maçı kazanarak en azından ikinci sırada kalmak istediklerini dile getiren Getbay, "İnşallah kazanan taraf biz oluruz" dedi.

Uşakspor'un kaptanı Seçkin Getbay: 'Bizim de hedefimiz şampiyonluk'
Uşakspor'un kaptanı Seçkin Getbay: 'Bizim de hedefimiz şampiyonluk'
Uşakspor'un kaptanı Seçkin Getbay: 'Bizim de hedefimiz şampiyonluk'
Uşakspor'un kaptanı Seçkin Getbay: 'Bizim de hedefimiz şampiyonluk'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÖKSAL KILINÇ

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