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Uşakspor umutlandı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Uşakspor umutlandı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Ege derbisinde Akhisarspor'u evinde 2-1 yenen Uşakspor üst sıralar için tekrar umutlandı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Ege derbisinde Akhisarspor'u evinde 2-1 yenen Uşakspor üst sıralar için tekrar umutlandı. Rakibi karşısında geriye düşmesine rağmen pes etmeyen Uşakspor puanını 35'e çıkardı. Teknik direktör Veli Özdemir son derece kritik bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Son 2 maçımızı kazanamamıştık. Bu galibiyet bize derin bir nefes aldırdı. Play-Off hattıyla aramızda 2 puan fark bulunuyor. Sonuna kadar mücadelemizi göstereceğiz" yorumunu yaptı.


- Uşak
Uşakspor umutlandı

Demirören Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Uşakspor, Ege, Spor, Haberler

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