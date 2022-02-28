Uşakspor umutlandı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Ege derbisinde Akhisarspor'u evinde 2-1 yenen Uşakspor üst sıralar için tekrar umutlandı. Rakibi karşısında geriye düşmesine rağmen pes etmeyen Uşakspor puanını 35'e çıkardı. Teknik direktör Veli Özdemir son derece kritik bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Son 2 maçımızı kazanamamıştık. Bu galibiyet bize derin bir nefes aldırdı. Play-Off hattıyla aramızda 2 puan fark bulunuyor. Sonuna kadar mücadelemizi göstereceğiz" yorumunu yaptı.