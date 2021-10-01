Uşakspor telafi arıyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uşakspor telafi arıyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Uşakspor telafi arıyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde öne geçtiği maçta Bucaspor 1928'e son dakika golüyle 2-1 yenilen Uşakspor, yarın Karatay Termal 1922 Konyaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde öne geçtiği maçta Bucaspor 1928'e son dakika golüyle 2-1 yenilen Uşakspor, yarın Karatay Termal 1922 Konyaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadı'nda Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Teknik direktör Serkan Afacan, Konya deplasmanından iyi bir skorla dönüp Bucaspor yenilgisini telafi edeceklerini söyledi. Uşakspor bu maç öncesi grupta 3 puanla 14'üncü sırada yer alıyor.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Aziz Sancar Mustafa Şentop
Magazin Alişan Gülşen Pınar Deniz Caner Cindoruk
Spor Gökhan Töre Salih Uçan Mesut Özil Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Mehmet Kasapoğlu Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Uşakspor telafi arıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 12:39:20. #1.12#