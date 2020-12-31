Uşakspor tekledi
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Uşakspor tekledi

31.12.2020 10:17 | Son Güncelleme: 31.12.2020 10:20
Uşakspor tekledi

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda düşme hattında yer alan İnegölspor'la 1-1 berabere kalan Uşakspor, Play-Off yarışında tekledi.

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda düşme hattında yer alan İnegölspor'la 1-1 berabere kalan Uşakspor, Play-Off yarışında tekledi. Ligde 6'ncı beraberliğini alan kırmızı-siyahlılar ilk 5 yolunda avantaj kaybetti. Teknik Direktör Hasan Şimşir, kazanmaları gereken bir maçı berabere bitirdiklerini belirterek, "Yeni yıla galibiyetle girmek isterdik. Rakibimiz karşısında geriye düştük, skora denge getirdik. Galibiyeti alabilirdik fakat önemli fırsatları kaçırdık" dedi. Uşakspor gelecek hafta devrenin son sınavında evinde Niğde Anadolu FK ile oynayacak. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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