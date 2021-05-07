Uşakspor son sınavda
MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta İnegölspor'la evinde 2-2 berabere kalarak Play-Off şansını kaybeden Uşakspor, yarın sezonun son maçında Niğde Anadolu Futbol Kulübü'ne konuk olacak.
MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta İnegölspor'la evinde 2-2 berabere kalarak Play-Off şansını kaybeden Uşakspor, yarın sezonun son maçında Niğde Anadolu Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Niğde 5 Şubat Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Grupta Uşakspor, son hafta öncesi 55 puanla 8'inci sırada yer alıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı