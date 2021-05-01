Uşakspor son kozunu oynayacak
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Uşakspor son kozunu oynayacak

Uşakspor son kozunu oynayacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak Afjet Afyonspor'a deplasmanda 2-1 yenilerek Play-Off şansını zora zokan Uşakspor yarın evinde İnegölspor karşısında son kozunu oynayacak.

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak Afjet Afyonspor'a deplasmanda 2-1 yenilerek Play-Off şansını zora zokan Uşakspor yarın evinde İnegölspor karşısında son kozunu oynayacak. Uşak 1 Eylül Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakada Mehmet Türkmen yönetecek. Play-Off potasıyla arasında 5 puan fark bulunan Uşakspor maçı kazanamadığı takdirde ilk 5 yolunda resmen havlu atacak. 

Uşakspor'a sadece kazanmak da yetmeyecek, kırmızı-siyahlılar 5'inci sırada yer alan rakibi Sarıyer'in Manisa FK karşısında mutlak puan kaybetmesini bekleyecek. Sıramada 54 puanla 7'nci basamakta yer alan Uşakspor'un umutlanması için 6'ncı durumdaki Anagold 24Erzincanspor'un da evinde Ankara Demirspor'a takılması gerekecek. Uşakspor'da kırmızı kart cezalısı Hüseyin Koç bu maçta forma giyemeyecek. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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