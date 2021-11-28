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Uşakspor sol şeritte

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Uşakspor sol şeritte

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezona ilk 4 maçta 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle alt sıralarda başlayan Uşakspor, teknik direktörlük görevini takımın eski futbolcularından Veli Özdemir'in devralmasıyla gaza bastı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezona ilk 4 maçta 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle alt sıralarda başlayan Uşakspor, teknik direktörlük görevini takımın eski futbolcularından Veli Özdemir'in devralmasıyla gaza bastı. Özdemir yönetiminde 9 maçta bileği yalnız 1 kez bükülen Uşak, 4 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Grupta 6 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Uşakspor, iç sahadaki 2-1'lik son Eskişehirspor galibiyetiyle 19 puana ulaşıp Play-Off hattıyla arasındaki farkı 1 puana indirdi. Ligdeki iyi gidişini Ziraat Türkiye Kupası'nda da sürdüren kırmızı-siyahlı ekip, kupada 1 Aralık Çarşamba günü Samsunspor'a konuk olacak.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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