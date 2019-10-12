Uşakspor seriyi sürdürmek istiyor
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Etimesgut Belediyespor ve BŞB Vanspor galibiyetleriyle tırmanışa geçen Uşakspor, yarın evinde Eyüpspor'la puan mücadelesine çıkacak.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Etimesgut Belediyespor ve BŞB Vanspor galibiyetleriyle tırmanışa geçen Uşakspor, yarın evinde Eyüpspor'la puan mücadelesine çıkacak. Uşak 1 Eylül Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta Burak Olcar düdük çalacak. Uşakspor'da eksik oyuncu bulunmazken, teknik direktör Tolga Doğantez iddialı konuştu. Serinin süreceğini belirten genç teknik adam, "2 haftada 6 puanı hanemize yazdırarak yarışa dahil olduk. Taraftarımızın desteği ile bir galibiyete daha imza atacağımıza inanıyorum" dedi.