Uşakspor seri istiyor
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Uşakspor seri istiyor

23.03.2021 11:16 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:23
Uşakspor seri istiyor

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 3 haftalık galibiyet hasretinin ardından yeni teknik patronu Serkan Afacan yönetiminde çıktığı ilk sınavda Hacettepespor'u yenerek Play-Off yarışına tutunan Uşakspor, yarın Zonguldak Kömürspor'a konuk olacak.

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 3 haftalık galibiyet hasretinin ardından yeni teknik patronu Serkan Afacan yönetiminde çıktığı ilk sınavda Hacettepespor'u yenerek Play-Off yarışına tutunan Uşakspor, yarın Zonguldak Kömürspor'a konuk olacak. Devrek İlçe Stadı'ndaki karşılaşma saat 14.00'te start alacak. Uşakspor, grupta 27 maçta 44 puanla 7'nci sırada yer alıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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