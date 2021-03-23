Uşakspor seri istiyor
23.03.2021 11:16 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:23
MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 3 haftalık galibiyet hasretinin ardından yeni teknik patronu Serkan Afacan yönetiminde çıktığı ilk sınavda Hacettepespor'u yenerek Play-Off yarışına tutunan Uşakspor, yarın Zonguldak Kömürspor'a konuk olacak.
MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 3 haftalık galibiyet hasretinin ardından yeni teknik patronu Serkan Afacan yönetiminde çıktığı ilk sınavda Hacettepespor'u yenerek Play-Off yarışına tutunan Uşakspor, yarın Zonguldak Kömürspor'a konuk olacak. Devrek İlçe Stadı'ndaki karşılaşma saat 14.00'te start alacak. Uşakspor, grupta 27 maçta 44 puanla 7'nci sırada yer alıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı