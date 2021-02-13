Uşakspor seri istiyor
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Uşakspor seri istiyor

13.02.2021 11:55 | Son Güncelleme: 13.02.2021 12:00
Uşakspor seri istiyor

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Sancaktepe Futbol Kulübü'nü 1-0 yenerek yeniden Play-Off potasına adını yazdıran Uşakspor, yarın deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler takımıyla karşılaşacak.

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Sancaktepe Futbol Kulübü'nü 1-0 yenerek yeniden Play-Off potasına adını yazdıran Uşakspor, yarın deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler takımıyla karşılaşacak. Diyarbakır Stadı'nda Deniz Kükrek'in görev yapacağı maçın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Uşakspor Teknik Direktörü Hasan Şimşir, Diyarbakır deplasmanından 3 puanla döneceklerine inandığını söyledi. Şimşir, "Play-Off potasındaki yerimizi sağlama almayı hedefliyoruz. Bizim için her maç final niteliği taşıyor" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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