Uşakspor şampiyonluk hayalini gerçekleştirmek istiyor

- Uşakspor şampiyonluk hayalini gerçekleştirmek istiyor Uşakspor Teknik Direktörü Hasan Erkin Şimşir: "Şampiyonluk bizim için bir hayaldir, insanlar da hayallerini gerçekleştirmek için yaşar" Uşakspor'un deneyimli Teknik Direktörü Hasan Erkin Şimşir, Sarıyer maçı öncesindeki antrenmanda...

- Uşakspor şampiyonluk hayalini gerçekleştirmek istiyor

Uşakspor Teknik Direktörü Hasan Erkin Şimşir:

"Şampiyonluk bizim için bir hayaldir, insanlar da hayallerini gerçekleştirmek için yaşar"

UŞAK - Uşakspor'un deneyimli Teknik Direktörü Hasan Erkin Şimşir, Sarıyer maçı öncesindeki antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İddialı konuşmalar yapmadığını belirten Şimşir, "Şampiyonluk bizim için bir hayaldir, insanlar da hayallerini gerçekleştirmek için yaşar" dedi.

2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Uşakspor'un deneyimli teknik patronu Hüseyin Erkin Şimşir, Sarıyer maçı öncesi yapılan antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İhlas Haber Ajansı kameralarına özel açıklamalarda bulunan Şimşir, iddialı konuşmaların Uşakspor'a zarar vereceğini bildiği için iddialı açıklamalardan kaçındığını belirtti. Şimşir, "Bundan önceki süreçte çok iddialı konuşmalar yapmadık Uşakspor adına, iddialı konuşmaların sonunda bize zarar vereceğini bildiğim için. Biz bu ligin mütevazi bir kulübüyüz. Hem oyuncularımıza yaptığımız yatırımlar artı maddi şekillenmeler. Baştan da iddialı konuşmalar yapmadık zaten ama şampiyonluk bizim için bir hayaldir, insanlar da hayallerini gerçekleştirmek için yaşar. Bu yönde çalışıyoruz. İyi takım olma yolunda çok mesafe kat ettik. 11.haftada yukarılarda tutunmaya çalışıyoruz. Bunu da ispat ettik, şuanda ikinciyiz. Sarıyer maçına gelince, Sarıyer bu ligin iddialı takımlarından. Şimdi bu grupta diğer takımların da bildiği ve taktir ettiği bir takım olarak kalmaya çalışacağız. Tutunabildiğimiz kadar tutunacağız. Sarıyer maçı o açıdan önemli. Hem içeride oynuyoruz hem 10 gün içinde üçüncü maçımızı oynayacağız" ifadelerini kullandı.

"Manisa FK, bizim için her hangi bir rakipten farklı değil"

2.Lig Beyaz Grup'ta Manisa arkasında ikinci sırada yer alan Uşakspor'un teknik direktörü Şimşir, Sarıyer maçı sonrasında deplasmanda oynayacakları Manisa maçını da değerlendirdi. Manisa FK'nın kendileri için diğer takımlardan çok fazla farkı olmadığını dile getiren Şimşir, "Sadece bizim üzerimizde ve her sene büyük yatırımlar yaparak üst ligi zorluyorlar. Tabi bizim için zorluğu deplasmanda olması. Bizim için her hangi bir rakipten farklı değil" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÖKSAL KILINÇ