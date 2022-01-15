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Uşakspor sahasında Amed Sportif'le karşılaşacak

Uşakspor sahasında Amed Sportif'le karşılaşacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk devresini 24 puanla 8'inci sırada tamamlayan Uşakspor ikinci yarının ilk haftasında yarın evinde Amed Sportif Faaliyetler'le karşı karşıya gelecek.

UŞAK (DHA) -

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk devresini 24 puanla 8'inci sırada tamamlayan Uşakspor ikinci yarının ilk haftasında yarın evinde Amed Sportif Faaliyetler'le karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda Enes Kanpara'nın yöneteceği karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Uşaksporlu taraftarlar karşılaşmayı ücretsiz olarak izleyebilecek.

Teknik direktör Veli Özdemir, ikinci yarıya galibiyetle başlayacaklarını belirterek, "Hedefimiz Play-Off potasında yer almak. Taraftarımızın desteği ile iyi bir başlangıca imza atmak istiyoruz" dedi.


- Uşak

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk devresini 24 puanla 8'inci sırada tamamlayan Uşakspor ikinci yarının ilk haftasında yarın evinde Amed Sportif Faaliyetler'le karşı karşıya gelecek.

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