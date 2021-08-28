Uşakspor, Resul'ün sözleşmesini uzattı
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Uşakspor, Resul'ün sözleşmesini uzattı

Uşakspor, Resul'ün sözleşmesini uzattı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Uşakspor, iç transferde gurbetçi ön libero Resul Türkkalesi ile 2 yıllık sözleşme yeniledi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Uşakspor, iç transferde gurbetçi ön libero Resul Türkkalesi ile 2 yıllık sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Uşaksporumuz, geçtiğimiz sezonda formamızı giyen oyuncumuz Resul Türkkalesi ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Futbolcumuza yeni sezonda kırmızı siyah formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.Bayern Münih altyapısında yetişen Resul, geçen sezon ligde 26 müsabakada görev yaptı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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