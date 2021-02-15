Uşakspor potadan çıktı

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Amed Sportif'e 2-0 kaybeden Uşakspor, Play-Off potasından yine çıktı. Rakibine ilk yarıda yediği gollerle teslim olan kırmızı-siyahlılar 5'incilikten 7'nciliğe geriledi. Teknik direktör Hasan Şimşir, kaybettikleri için üzgün olduklarını ancak kaybı telafi edeceklerini söyledi. Şimşir, "Diyarbakır'a 3 puan için geldik. Üst üste yediğimiz gollerle moralimiz bozuldu. Biz hedefimizden asla kopmayacağız ve vazgeçmeyeceğiz. Önümüzde çok karşılaşma var" dedi.

Uşakspor perşembe günü sahasında Kahramanmaraşspor'u ağırlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı