Uşakspor Play-Off'un dışında kaldı
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Uşakspor Play-Off'un dışında kaldı

28.01.2021 11:10 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:15
Uşakspor Play-Off'un dışında kaldı

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarının ilk maçında evinde Ergene Velimeşespor'la 3-3 berabere kalan Uşakspor, galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşadı.

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarının ilk maçında evinde Ergene Velimeşespor'la 3-3 berabere kalan Uşakspor, galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşadı. Maçta 3 kez öne geçmesine rağmen 1 puana razı olan Ege ekibi 5'inci sıradan 6'ncılığa gerileyip Play-Off barajının dışında kaldı. Teknik Direktör Hasan Şimşir, 3 puana çok yaklaştıklarını ancak avantajı koruyamadıklarını söyledi. Şimşir, "Ben takımıma inanıyorum. Yaşadığımız bu kaybı telafi edecek gücümüz var" dedi. Uşakspor gelecek hafta deplasmanda Ankara Demirspor'a misafir olacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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