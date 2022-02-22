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Uşakspor Play-Off için Isparta deplasmanında

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Uşakspor Play-Off için Isparta deplasmanında

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Tarsus İdman Yurdu ile berabere kalan Uşakspor yarın zirve takipçisi Isparta 32 Spor deplasmanına çıkacak.

TARSUS, MERSİN (DHA) -

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Tarsus İdman Yurdu ile berabere kalan Uşakspor yarın zirve takipçisi Isparta 32 Spor deplasmanına çıkacak. Isparta Atatürk Stadı'nda Batuhan Gültek'in yöneteceği müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Uşakspor Teknik Direktörü Veli Özdemir zorlu deplasmandan istedikleri sonucu alacaklarını ifade etti. Play-Off yarışındaki Uşakspor grubunda 30 puanla 9'uncu basamakta bulunuyor.


- Uşak

Demirören Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Uşakspor, Isparta, Tarsus, Spor, Haberler

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