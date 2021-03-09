Uşakspor Play-Off aşkına
MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Anagold 24Erzincanspor'a deplasmanda 2-0 yenilip evinde Hekimoğlu Trabzon'la berabere kalarak Play-Off potasından çıkan Uşakspor yarın deplasmanda sonuncu sıradaki Şanlıurfaspor'la karşı karşıya gelecek.
MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Anagold 24Erzincanspor'a deplasmanda 2-0 yenilip evinde Hekimoğlu Trabzon'la berabere kalarak Play-Off potasından çıkan Uşakspor yarın deplasmanda sonuncu sıradaki Şanlıurfaspor'la karşı karşıya gelecek. Şanlıurfa GAP Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Mehmet Semih Güçlü dadak çalacak. Ligde 11 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 8 beraberlik elde eden Uşakspor 41 puanla 8'inci sırada yer alıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı