Uşakspor, Niğde maçı hazırlıklarına başladı

Uşakspor, bugün gerçekleştirdiği antrenman ile yarın sahasında karşılaşacağı Niğde Anadolu FK maçı hazırlıklarını tamamladı.

Uşakspor, bugün gerçekleştirdiği antrenman ile yarın sahasında karşılaşacağı Niğde Anadolu FK maçı hazırlıklarını tamamladı.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Uşakspor, 8 Mayıs Cumartesi sahasında karşılaşacağı Niğde Anadolu FK maçı hazırlıklarını, bugün gerçekleştirdiği idmanla sonlandırdı. Teknik direktör Serkan Afacan yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman düz koşuyla başladı. Antrenman, taktik ve pas çalışmasıyla devam etti. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı