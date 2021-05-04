Uşakspor, Niğde maçı hazırlıklarına başladı
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Uşakspor, Niğde maçı hazırlıklarına başladı

Uşakspor, Niğde maçı hazırlıklarına başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Uşakspor, bugün gerçekleştirdiği antrenman ile yarın sahasında karşılaşacağı Niğde Anadolu FK maçı hazırlıklarını tamamladı.

Uşakspor, bugün gerçekleştirdiği antrenman ile yarın sahasında karşılaşacağı Niğde Anadolu FK maçı hazırlıklarını tamamladı.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Uşakspor, 8 Mayıs Cumartesi sahasında karşılaşacağı Niğde Anadolu FK maçı hazırlıklarını, bugün gerçekleştirdiği idmanla sonlandırdı. Teknik direktör Serkan Afacan yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman düz koşuyla başladı. Antrenman, taktik ve pas çalışmasıyla devam etti. - UŞAK

Uşakspor, Niğde maçı hazırlıklarına başladı
Uşakspor, Niğde maçı hazırlıklarına başladı
Uşakspor, Niğde maçı hazırlıklarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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