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Uşakspor mutlu döndü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Uşakspor mutlu döndü

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk hafta karşılaşmasında deplasmanda Amed Sportif'e 3-1 kaybederek sezona kötü bir başlangıç yapan Uşakspor, deplasmanda Zonguldak Kömürspor'u 1-0 yenerek siftah yaptı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk hafta karşılaşmasında deplasmanda Amed Sportif'e 3-1 kaybederek sezona kötü bir başlangıç yapan Uşakspor, deplasmanda Zonguldak Kömürspor'u 1-0 yenerek siftah yaptı. Henüz 6'ncı dakikada Umut'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Uşakspor pes etmedi ve 44'te Mehmet'in golüyle galibiyete uzandı. Teknik direktör Serkan Afacan, çok zorlu bir mücadeleyi geride bıraktıklarını belirterek, "Takımımı kutluyorum. Neredeyse maçın başından sonuna kadar 1 kişi eksik oynadık. Buna rağmen kazanmayı bildik" dedi.

Ligin ikinci haftasında Kastamonuspor'la oynaması gereken maçı rakibi kentte geçen ay yaşanan sel felaketi nedeniyle ligden çekildiği için bay takım olarak geçen Uşakspor, bu hafta Bucaspor 1928'i misafir edecek.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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