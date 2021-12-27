Uşakspor mutlu bitirdi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uşakspor mutlu bitirdi

Uşakspor mutlu bitirdi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta devrenin son maçında evinde Pazarspor'u 2-0 yenen Uşakspor, ilk yarıyı mutlu tamamladı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta devrenin son maçında evinde Pazarspor'u 2-0 yenen Uşakspor, ilk yarıyı mutlu tamamladı. Teknik direktör Veli Özdemir, kritik bir galibiyete imza attıklarını belirterek, "Sezonun ilk yarısını 24 puanla 8'inci bitirdik. Play-Off potasıyla aramızda sadece 1 puanlık fark bulunuyor. Son 10 maçta yalnız 1 kez yenildik. İkinci yarıda çok daha iyi bir görüntü sergileyeceğimize inanıyorum. Önümüzde çok maç var. İkinci yarılar her zaman çetin geçer. Bu grupta da her takımın hedefi var. Biz de hedeflerimiz doğrultusunda gerekeni yapacağız" diye konuştu.


- Uşak

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title