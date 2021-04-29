Uşakspor kendini yaktı
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Uşakspor kendini yaktı

Uşakspor kendini yaktı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hedefleyen Uşakspor, 5'inci sıradaki en önemli rakibi Sarıyer'in bay takım olduğu haftada Afjet Afyonspor'a 2-1 yenilerek umutlarını büyük oranda tüketti.

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hedefleyen Uşakspor, 5'inci sıradaki en önemli rakibi Sarıyer'in bay takım olduğu haftada Afjet Afyonspor'a 2-1 yenilerek umutlarını büyük oranda tüketti. Kaleci Hüseyin'in 28'inci dakikada penaltı yaptırıp kırmızı kart görerek takımını uzun süre 10 kişi bıraktığı maçta bu file bekçisinin yerine giren Ersin, 30'uncu dakikada penaltıyı kurtarmasına rağmen takımı ateşlemeye yetmedi. 

Samet'in 86'ncı dakikada kendi kalesine attığı golle deplasmandan mağlup ayrılan Uşak, son 2 maç öncesi Sarıyer'le arasındaki puan farkını 5'ten 2'ye indirme fırsatını tepti. Son 2 haftaya 59 puanlı 5'inci Sarıyer ve 56 puandaki 6'ncı sıradaki Erzincanspor'un gerisinde 54 puanla 7'nci giren Uşakspor, İnegölspor ve Niğde Anadolu'yla oynayacağı maçları kazanıp rakiplerinin takılmasıyla mucizeyi gerçekleştirmeye çalışacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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