Uşakspor kendine geldi

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Hacettepe'yi 2-0 yenen Uşakspor, Play-Off yolunda umutlandı. Bu sonuçla 43 puana yükselip 7'nci sıraya çıkan Uşakspor, 3 maç aradan sonra galip gelmenin mutluluğunu yaşadı. Maçtan 1 gün önce sözleşme imzalayan Teknik Direktör Serkan Afacan da ilk müsabakasında galibiyetle tanıştı. Afacan, "Kazandığımız için mutluyuz. Önümüzde final maçları var. Her karşılaşmada elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı