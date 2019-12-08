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Uşakspor, Karabükpor'u 3-0 mağlup etti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Uşakspor, evinde Karabükspor'u 3-0 mağlup etti.

08.12.2019 17:20 | Son Güncelleme: 08.12.2019 17:26
Uşakspor, Karabükpor'u 3-0 mağlup etti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta , evinde 'u 3-0 mağlup etti.


TFF 2. Lig Kırmızı Grup 16. hafta müsabakalarında Uşakspor, Karabükspor'u konuk etti. İlk yarıyı 17. dakikada Berkay Özer ve 35. dakikada Seçkin Getbay'ın golleriyle 2-0 önde kapatan ev sahibi ekip, 73. dakikada Alpay Koldaş'ın golüyle farkı 3'e çıkarttı. Mücadelenin geri kalanın başka gol olmayınca Uşak temsilcisi, 3 puanın sahibi oldu.


Uşakspor, bu sonuçla 6. galibiyetini aldı ve haftayı 18 puanla 14. sırada tamamladı. - UŞAK

Kaynak: İHA
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