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Uşakspor ile Akhisarspor puan yarışında

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Uşakspor ile Akhisarspor puan yarışında

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kötü gidişi sonlandırmaya çalışan Uşakspor ve Akhisarspor, yarın rakip olacak.

UŞAK (DHA) -

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kötü gidişi sonlandırmaya çalışan Uşakspor ve Akhisarspor, yarın rakip olacak.

Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Play-Off'a kalma hesapları yapan Uşakspor, grupta son 6 maçta 1 galibiyetle yetindi. Hafta içinde Isparta 32 Spor'a son dakika golüyle yenilen kırmızı-siyahlı ekip 30 puanla Play-Off hattının 4 puan gerisinde 10'uncu sırada bulunuyor. Ligde son 7 maçını kazanamayan, üst üste 4'üncü mağlubiyetini hafta içinde evinde lider Pendikspor'dan alan Akhisarspor ise 23 puanla düşme hattında 16'ncı sırada yer alıyor.


- Uşak

Demirören Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Uşakspor, Eylül, Uşak, Spor, Haberler

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