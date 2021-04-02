Uşakspor için makas açılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uşakspor için makas açılıyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Uşakspor için makas açılıyor

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor'un ardından Gümüşhanespor'a da mağlup olan Uşakspor, Play-Off yarışının iyice gerisinde kaldı.

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor'un ardından Gümüşhanespor'a da mağlup olan Uşakspor, Play-Off yarışının iyice gerisinde kaldı. Evinde Gümüşhanespor'a 2-0 kaybeden kırmızı-siyahlı ekip 10'uncu sırada kalırken, Play-Off hattıyla arasındaki puan farkı 8'e yükseldi.

Bitime 7 hafta kala ümitlerini tüketmeye başlayan Ege ekibi sezonun büyük bölümünde ilk 5'in içinde yer almasına rağmen avantajını koruymadı. Son haftalarda düşüşe geçen Uşakspor, 6 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet alabildi. Uşakspor haftaya 7 Nisan Çarşamba günü Sarıyer deplasmanına çıkacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Mahir Ünal Ömer Çelik Haydar Akar Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Bahar Candan Aleyna Tilki Burcu Biricik
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Şenol Güneş Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Uşakspor için makas açılıyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 12:23:46. #1.15#
title