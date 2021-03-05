Uşakspor hedeften uzaklaşıyor
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Uşakspor hedeften uzaklaşıyor

05.03.2021 11:59 | Son Güncelleme: 05.03.2021 12:05
Uşakspor hedeften uzaklaşıyor

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde önemli rakiplerinden Hekimoğlu Trabzon ile golsüz berabere kalan Uşakspor, Play-Off potasından uzaklaşmaya başladı.

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde önemli rakiplerinden Hekimoğlu Trabzon ile golsüz berabere kalan Uşakspor, Play-Off potasından uzaklaşmaya başladı. İki maçta sadece 1 puan alabilen kırmızı-siyahlılar 5'inci sıradan 8'inciliğe geriledi. Potada bulunan Amed Sportif'le arasında 3 puan fark bulunan Uşakspor, Hekimoğlu Trabzon karşısında önemli fırsatları kaçırarak avantaj kaybetti. Kurmaylar ise önlerinde 11 maç olduğunu ve takıma güvendiklerini dile getirdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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