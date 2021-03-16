Uşakspor, Hacettepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Uşakspor, bugün gerçekleştirdiği idman ile Hacettepe maçı hazırlıklarını devam ettirdi.

Uşakspor, bugün gerçekleştirdiği idman ile Hacettepe maçı hazırlıklarını devam ettirdi.

UşaK Spor, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 29. haftasında 18 Mart Perşembe günü sahasında oynayacağı Hacettepe mücadelesinin hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği idmanla devam etti. Teknik direktör Murat Karaoğlan yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman düz koşuyla başladı. Antrenman kuvvet ve şut çalışmasıyla son buldu. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı