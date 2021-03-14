Uşakspor, Hacettepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Uşakspor, Hacettepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

14.03.2021 18:46 | Son Güncelleme: 14.03.2021 18:52
Uşakspor, Hacettepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Uşakspor, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 29. haftasında 18 Mart Perşembe günü sahasında oynayacağı Hacettepe mücadelesinin hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği idmanla devam etti.

Uşakspor, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 29. haftasında 18 Mart Perşembe günü sahasında oynayacağı Hacettepe mücadelesinin hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği idmanla devam etti.

Teknik direktör Murat Karaoğlan yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman düz koşuyla başladı. Antrenman, taktik ve pas çalışmasıyla devam etti. - UŞAK

Uşakspor, Hacettepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Uşakspor, Hacettepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Uşakspor, Hacettepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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