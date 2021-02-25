Uşakspor gurbette yok
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Uşakspor gurbette yok

25.02.2021 11:58 | Son Güncelleme: 25.02.2021 12:03
Uşakspor gurbette yok

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Anagold 24Erzincanspor'a 2-0 yenilen Uşakspor, dış sahada üst üste 3'üncü yenilgisini aldı.

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Anagold 24Erzincanspor'a 2-0 yenilen Uşakspor, dış sahada üst üste 3'üncü yenilgisini aldı.

İç sahadaki başarılı performansının aksine gurbette son 6 maçta 3 puanı bir arada göremeyen kırmızı-siyahlılar, yeniden Play-Off hattındaki yerini kaybetti. Son 5 maçta bir kaybedip, bir kazanan Uşakspor, gelecek hafta evinde zirve takipçisi Hekimoğlu Trabzon'la karşı karşıya gelecek. Hasan Erkin Şimşir'le yollarını ayırdıktan sonra yeni bir teknik direktörle anlaşmayan Uşak ekibinde yönetim arayışları sürdürüyor.


- Uşak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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