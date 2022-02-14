Uşakspor gülmeyi hatırladı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kazanamayınca üst sıralara tırmanamayan Uşakspor, Anagold 24Erzincanspor deplasmanında güldü. Rakibini 2-1 yenen kırmızı-siyahlılar yeniden çıkışa geçerken, teknik direktör Veli Özdemir bu galibiyetle yeniden umutlandıklarını dile getirdi. Takımını kutlayan Özdemir, "Bu maç bizim için çok kritikti. Kazandık ve kendimize geldik. Önümüzde çok maç var. Play-Off yarışını bırakmayacağız" diye konuştu. Topladığı 29 puanla Play-Off hattının 3 puan gerisinde bulunan Uşakspor bu hafta evinde Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek.

Demirören Haber Ajansı - Spor