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Uşakspor gecikmeli buluşmayı üzgün bitirdi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Uşakspor gecikmeli buluşmayı üzgün bitirdi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde ilk yarısını önde bitirdiği maçta Bucaspor 1928'e uzatmanın 90+4'üncü dakikasında yediği golle 2-1 mağlup olan Uşakspor, taraftarıyla uzun süre sonra buruk buluştu.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde ilk yarısını önde bitirdiği maçta Bucaspor 1928'e uzatmanın 90+4'üncü dakikasında yediği golle 2-1 mağlup olan Uşakspor, taraftarıyla uzun süre sonra buruk buluştu. Daha önce evinde son seyircili maçını 1 Mart 2020'de Kastamonuspor'la oynayan Uşak, koronavirüs pandemisi nedeniyle taraftarından geçen sezon uzak kaldı. Bu sezon aşı takvimlerini tamamlayan futbolseverler tribünlere dönerken, ilk haftaya deplasmanda başlayan Uşakspor'un ikinci hafta iç sahada oynaması gereken Kastamonuspor maçı rakibi kentte yaşanan sel felaketi nedeniyle ligden çekildiği için iptal edildi. Kırmızı-siyahlılar, taraftarıyla ancak 4'üncü haftada buluşabildi. 1 Mart 2020'deki Kastamonu maçından 575 gün sonra ilk kez 1 Eylül Stadı'nda dün taraftarının huzuruna çıkan Uşakspor, sahadan boynu bükük ayrıldı.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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