Uşakspor, Galatasaraylı Erkan'ı kiraladı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Uşakspor, dış transferde Galatasaray'dan orta saha oyuncusu Erkan Süer'i 1 yıllığına kiraladı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Uşakspor, dış transferde Galatasaray'dan orta saha oyuncusu Erkan Süer'i 1 yıllığına kiraladı. Geçen sezon kiralık olarak önce Şanlıurfaspor sonra Turgutluspor'da oynayan 20 yaşındaki futbolcu, 27 maçta 3 gol kaydetti.

U19 Milli Takımı ve Ümit Milli Takım'da 2'şer kez şans bulan genç oyuncu altyapıda Tokatspor, Gençlerbirliği ve Boluspor'da görev yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı