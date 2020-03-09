Uşakspor fırtına gibi TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 2-1 geriye düştüğü Bayburt deplasmanından 3-2'lik zaferle dönen Uşakspor, son haftalardaki çıkışını sürdürerek Play-Off hedefine bir adım daha yaklaştı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 2-1 geriye düştüğü Bayburt deplasmanından 3-2'lik zaferle dönen Uşakspor, son haftalardaki çıkışını sürdürerek Play-Off hedefine bir adım daha yaklaştı. Son 6 maçta; 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak 16 puan toplayan kırmızı-siyahlılar 13'üncü sıradan 8'inci basamağa yükselirken, ilk 5'le arasıdaki puan farkını 12'den 7'ye düşürdü. Elazığspor'un ligden çekilmesi nedeniyle bu hafta hanesine 3 puan daha yazdıracak Uşakspor, Play-Off yarışındaki rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

Kaynak: DHA