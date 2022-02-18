Uşakspor evinde Tarsus İdman Yurdu ile oynayacak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Anagold 24Erzincanspor'u deplasmanda 2-1 yenerek çıkışa geçen Uşakspor, yarın sahasında Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşacak. Uşak 1 Eylül Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak karşılaşmada Sefa Yılmaz görev yapacak. Uşakspor'da kart cezalısı Sertan Yiğenoğlu karşılaşmada görev alamayacak. Play-Off hesapları yapan Uşakspor, bu maç öncesi 29 puanla 10'uncu sırada yer alıyor.

Demirören Haber Ajansı - Spor