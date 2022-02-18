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Uşakspor evinde Tarsus İdman Yurdu ile oynayacak

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Uşakspor evinde Tarsus İdman Yurdu ile oynayacak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Anagold 24Erzincanspor'u deplasmanda 2-1 yenerek çıkışa geçen Uşakspor, yarın sahasında Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşacak.

TARSUS, MERSİN (DHA) -

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Anagold 24Erzincanspor'u deplasmanda 2-1 yenerek çıkışa geçen Uşakspor, yarın sahasında Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşacak. Uşak 1 Eylül Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak karşılaşmada Sefa Yılmaz görev yapacak. Uşakspor'da kart cezalısı Sertan Yiğenoğlu karşılaşmada görev alamayacak. Play-Off hesapları yapan Uşakspor, bu maç öncesi 29 puanla 10'uncu sırada yer alıyor.


- Uşak

Demirören Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Uşakspor, Tarsus, Uşak, Spor, Haberler

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