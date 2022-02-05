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Uşakspor evinde galibiyet arıyor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Uşakspor evinde galibiyet arıyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda Bucaspor 1928'e 3-2 yenilip üst sıralara tırmanma şansını kaçıran Uşakspor yarın sahasında Karatay Termal 1922 Konyaspor'la karşı karşıya gelecek.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda Bucaspor 1928'e 3-2 yenilip üst sıralara tırmanma şansını kaçıran Uşakspor yarın sahasında Karatay Termal 1922 Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda Levent Gümüşdere'nin düdük çalacağı karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Teknik direktör Veli Özdemir, Buca yenilgisini telafi edeceklerini ve yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi.


Demirören Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Konyaspor, Bucaspor, Uşakspor, Spor, Haber

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