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Uşakspor evinde Eyüpspor'la oynayacak

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta içi mesaisinde evinde Vanspor'u mağlup eden Uşakspor yarın deplasmanda Eyüpspor'un karşısına çıkacak.

22.02.2020 11:40 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:40
Uşakspor evinde Eyüpspor'la oynayacak

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta içi mesaisinde evinde Vanspor'u mağlup eden Uşakspor yarın deplasmanda Eyüpspor'un karşısına çıkacak. Eyüp Stadı'nda Oğuzhan Aksu'nun yöneteceği müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Uşakspor'da kart cezalısı Berat Çetinkaya müsabakada forma giyemeyecek. Son 3 maçını kazanan Uşakspor, 34 puanla 9. sırada yer alıyor. 


Kaynak: DHA
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