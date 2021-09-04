Uşakspor, Diyarbakır deplasmanında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uşakspor, Diyarbakır deplasmanında

Uşakspor, Diyarbakır deplasmanında
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Uşakspor, yarın sezonun ilk haftasında Amed Sportif'e konuk olacak.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Uşakspor, yarın sezonun ilk haftasında Amed Sportif'e konuk olacak. Diyarbakır Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakada Burak Olcar düdük çalacak. Yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevine Serkan Afacan'ı getiren kırmızı-siyahlılar, lige 3 puanla başlamayı hedefliyor. Uşakspor geçen sezon deplasmanda 2-0 yenildiği rakibini evinde 3-0 mağlup etmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Fırat Aydınus, Trabzonsporlu taraftara dava açtı
Fırat Aydınus, Trabzonsporlu taraftara dava açtı
Hıncal Uluç'tan Şenol Güneş'e ağır eleştiri: Seninle 'şen' olmak zor
Hıncal Uluç'tan Şenol Güneş'e ağır eleştiri: Seninle 'şen' olmak zor
Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ın lisansını nasıl çıkarttı? İşte perde arkasında yaşananlar
Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ın lisansını nasıl çıkarttı? İşte perde arkasında yaşananlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Mesut Akusta Acun Ilıcalı Derya Baykal Haluk Levent
Spor Marcao Salih Uçan Ali Öztürk Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Uşakspor, Diyarbakır deplasmanında - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 10:35:19. #1.15#

title