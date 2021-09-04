Uşakspor, Diyarbakır deplasmanında
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Uşakspor, yarın sezonun ilk haftasında Amed Sportif'e konuk olacak.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Uşakspor, yarın sezonun ilk haftasında Amed Sportif'e konuk olacak. Diyarbakır Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakada Burak Olcar düdük çalacak. Yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevine Serkan Afacan'ı getiren kırmızı-siyahlılar, lige 3 puanla başlamayı hedefliyor. Uşakspor geçen sezon deplasmanda 2-0 yenildiği rakibini evinde 3-0 mağlup etmişti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı