Uşakspor deplasmanda 3 puan peşinde

KIRŞEHİR (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak sahasında lider Pendikspor'la golsüz berabere kalıp geçen haftayı bay takım olarak geçiren Uşakspor, yarın deplasmanda Kırşehir Belediyespor'un rakibi olacak. Kırşehir Ahi Stadı'nda Can Cengiz'in yöneteceği karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Teknik direktör Veli Özdemir, hafta sonunu bay takım olarak geçirdiklerini hatırlatarak, "Kırşehir Belediyespor üst sıraları zorlayan bir takım. Bu maça en iyi şekilde hazırlandık. Evimize iyi bir sonuç alarak döneceğimize inanıyoruz" diye konuştu. Uşak, grubunda 11 puanla alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veriyor.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet