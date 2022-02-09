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Uşakspor'dan son dakikada 4 transfer geldi

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Uşakspor'dan son dakikada 4 transfer geldi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta orta sıralarda mücadele eden Uşakspor transferin son gününde 4 oyuncuyu renklerine bağladı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta orta sıralarda mücadele eden Uşakspor transferin son gününde 4 oyuncuyu renklerine bağladı. Ege ekibi Isparta 32 Spor forması giyen 24 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Şamil Başaran, Antalyasporlu 19 yaşındaki sol bek ve kanat oyuncusu Berke Güner, Alanyasporlu 19 yaşındaki kanat oyuncusu Alihan Şentürk ve 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Alperen Soysal' transfer etti. Uşakspor, Şamil ve Berke ile 2.5 yıl, Alperen ve Alihan'la 1.5 yıl sözleşme imzaladı.


Demirören Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Uşakspor, Spor, Haber

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