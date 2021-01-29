Uşakspor'dan orta sahaya takviye
29.01.2021 12:57 | Son Güncelleme: 29.01.2021 13:01
Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Uşakspor, Gümüşhanespor'dan orta saha oyuncusu Mert Çakar'la sezon sonuna kadar anlaştı.
Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Uşakspor, Gümüşhanespor'dan orta saha oyuncusu Mert Çakar'la sezon sonuna kadar anlaştı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "28 yaşındaki tecrübeli merkez orta saha Mert Çakar'ın transferini Uşakspor ailesine saygıyla bildirir, futbolcumuza şanlı formamız altında nice başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı