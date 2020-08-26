Uşakspor'dan ön libero takviyesi TFF 2. Lig kulüplerinden Uşakspor, geçen sezon Afjet Afyonspor forması giyen ön libero Ali Kılıç'ı kadrosuna kattı.

TFF 2. Lig kulüplerinden Uşakspor, geçen sezon Afjet Afyonspor forması giyen ön libero Ali Kılıç'ı kadrosuna kattı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Ali Kılıç transferini Uşakspor ailesine saygıyla bildirir, futbolcumuza şanlı formamız altında nice başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Kartalspor'da profesyonel olan 30 yaşındaki oyuncu, Akçaabat Sebatspor ve Gümüşhanespor kulüplerinde de oynadı. 2016-17 sezonundan bu yana Afjet Afyonspor'da görev yapan Ali, 2. Lig'de 154 maça çıktı.

Kaynak: DHA