Uşakspor'dan çifte transfer
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Uşakspor'dan çifte transfer

Uşakspor'dan çifte transfer
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Uşakspor stoper Erol Alkan'ı kadrosuna dahil etti.

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Uşakspor stoper Erol Alkan'ı kadrosuna dahil etti. Geçtiğimiz sezonu Bulgaristan ligi takımı Etar 1924'te tamamlayan 27 yaşındaki defans oyucusuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalandı. Kırmızı-siyahlılar Erol'un yanı sıra Alman ekibi SF Lotte'de görev yapan savunmacı Sertan Yiğenoğlu'nu renklerine bağladı. Ege ekibi Sertan'la 2 yıllık mukavele yaptı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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