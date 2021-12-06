Uşakspor'da seri sonu
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 6 maçtır bileği bükülmeyen Uşakspor'un serisi Teco Karacabey Belediyespor deplasmanında sona erdi.
KARACABEY, BURSA (DHA) -
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 6 maçtır bileği bükülmeyen Uşakspor'un serisi Teco Karacabey Belediyespor deplasmanında sona erdi. Grupta son 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik aldıktan sonra rakibine tek golle teslim olan kırmızı-siyahlı ekip, 19 puanda kalarak Play-Off hattını yakalama fırsatını tepti. Uşakspor, bu hafta Şanlıurfaspor'u ağırlayacağı maçla telafi arayacak.
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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