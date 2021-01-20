Uşakspor'da Selim gitti

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısını 33 puanla Play-Off hattında tamamlayıp ikinci yarı öncesi Antalya kampını sürdüren Uşakspor, futbolculardan Selim Dilli'yle yollarını ayırdı. Kulüpte ikinci sezonunu geçiren 22 yaşındaki Selim, 11'i ilk 11'de olmak üzere ilk yarıda oynanan 18 lig maçında da forma giyerek 1 gol atmıştı. Uşakspor, daha önce Alperen Kahraman'ı da sezon sonuna kadar Kızılcabölükspor'a kiralık göndermişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı