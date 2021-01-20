Uşakspor'da Selim gitti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Uşakspor'da Selim gitti

20.01.2021 10:46 | Son Güncelleme: 20.01.2021 10:50
Uşakspor'da Selim gitti

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısını 33 puanla Play-Off hattında tamamlayıp ikinci yarı öncesi Antalya kampını sürdüren Uşakspor, futbolculardan Selim Dilli'yle yollarını ayırdı.

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısını 33 puanla Play-Off hattında tamamlayıp ikinci yarı öncesi Antalya kampını sürdüren Uşakspor, futbolculardan Selim Dilli'yle yollarını ayırdı. Kulüpte ikinci sezonunu geçiren 22 yaşındaki Selim, 11'i ilk 11'de olmak üzere ilk yarıda oynanan 18 lig maçında da forma giyerek 1 gol atmıştı. Uşakspor, daha önce Alperen Kahraman'ı da sezon sonuna kadar Kızılcabölükspor'a kiralık göndermişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump İlham Aliyev Vladimir Putin Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Cemre Kemer Aleyna Tilki Demet Akalın
Spor Ömer Ali Okan Buruk Fatih Terim Cüneyt Çakır Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uşakspor'da Selim gitti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 10:52:36. #1.14#
title