Uşakspor'da Seçkin feshetti
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Uşakspor'da Seçkin feshetti

Uşakspor'da Seçkin feshetti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com 2'nci Lig kulüplerinden Uşakspor'da orta saha oyuncusu Seçkin Getbay'ın sözleşmesi feshedildi.

Misli.com 2'nci Lig kulüplerinden Uşakspor'da orta saha oyuncusu Seçkin Getbay'ın sözleşmesi feshedildi. 

Tecrübeli futbolcu, kırmızı-siyahlı kulüple 1 yıl daha mukavelesi bulunmasına rağmen yönetimle masaya oturup karşılıklı anlaşarak kulüple yollarını ayırdı. Son 2 sezonda Uşakspor'da forma giyen 32 yaşındaki oyuncu, geçen sezon ligde 32, kupada 1 müsabakada görev aldı. Seçkin, ligde 9 kez rakip fileleri sarstı. 


- Uşak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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