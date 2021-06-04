Uşakspor'da Seçkin feshetti
Misli.com 2'nci Lig kulüplerinden Uşakspor'da orta saha oyuncusu Seçkin Getbay'ın sözleşmesi feshedildi.
Misli.com 2'nci Lig kulüplerinden Uşakspor'da orta saha oyuncusu Seçkin Getbay'ın sözleşmesi feshedildi.
Tecrübeli futbolcu, kırmızı-siyahlı kulüple 1 yıl daha mukavelesi bulunmasına rağmen yönetimle masaya oturup karşılıklı anlaşarak kulüple yollarını ayırdı. Son 2 sezonda Uşakspor'da forma giyen 32 yaşındaki oyuncu, geçen sezon ligde 32, kupada 1 müsabakada görev aldı. Seçkin, ligde 9 kez rakip fileleri sarstı.
- Uşak
Kaynak: Demirören Haber Ajansı