Uşakspor'da İbrahim nikah tazeledi

MİSLİ.com 2'nci Lig ekiplerinden Uşakspor, iç transferde İbrahim Şirin ile 2 yıllığına yeniden anlaştı.

MİSLİ.com 2'nci Lig ekiplerinden Uşakspor, iç transferde İbrahim Şirin ile 2 yıllığına yeniden anlaştı.

Son 2 sezondur Uşak'ta forma giyen 25 yaşındaki futbolcu geçen sezon 18 lig maçında görev yaptı. Kırmızı-siyahlılar, dış transferde ise daha önce Adanaspor'dan 28 yaşındaki kanat oyuncusu Ömer Çiçek ve Kırklarelispor'dan 31 yaşındaki kaleci Umut Kaya'yı almıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı