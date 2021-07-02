Uşakspor'da İbrahim nikah tazeledi
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Uşakspor'da İbrahim nikah tazeledi

Uşakspor'da İbrahim nikah tazeledi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

MİSLİ.com 2'nci Lig ekiplerinden Uşakspor, iç transferde İbrahim Şirin ile 2 yıllığına yeniden anlaştı.

MİSLİ.com 2'nci Lig ekiplerinden Uşakspor, iç transferde İbrahim Şirin ile 2 yıllığına yeniden anlaştı.

Son 2 sezondur Uşak'ta forma giyen 25 yaşındaki futbolcu geçen sezon 18 lig maçında görev yaptı. Kırmızı-siyahlılar, dış transferde ise daha önce Adanaspor'dan 28 yaşındaki kanat oyuncusu Ömer Çiçek ve Kırklarelispor'dan 31 yaşındaki kaleci Umut Kaya'yı almıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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