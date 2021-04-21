Uşakspor'da hedef play-off

Uşakspor, bugün gerçekleştirdiği antrenman ile yarın sahasında karşılacağı Kocaelispor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Uşakspor, bugün gerçekleştirdiği antrenman ile yarın sahasında karşılacağı Kocaelispor maçı hazırlıklarını tamamladı. Uşakspor, rakibini geçerek Play-off umutlarını devam ettirmek istiyor.

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Uşakspor, yarın sahasında karşılacağı Kocaelispor maçı hazırlıklarını, bugün gerçekleştirdiği idmanla sonlandırdı. Teknik direktör Serkan Afacan yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman düz koşuyla başladı. Antrenman, taktik ve pas çalışmasıyla devam etti. İdmanda gayretle çalışan futbolcular, rakipleri Kocaelispor'u geçerek play-off yolunda umutlarını devam ettirmek istiyor. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı