Uşakspor'da Hasan Erkin Şimşir gitti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Uşakspor'da Hasan Erkin Şimşir gitti

17.02.2021 11:49 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:53
Uşakspor'da Hasan Erkin Şimşir gitti

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Amed Sportif deplasmanındaki yenilgiyle Play-Off hattından tekrar çıkan Uşakspor'da Teknik Direktör Hasan Erkin Şimşir'le yollar ayrıldı.

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Amed Sportif deplasmanındaki yenilgiyle Play-Off hattından tekrar çıkan Uşakspor'da Teknik Direktör Hasan Erkin Şimşir'le yollar ayrıldı. Kırmızı-siyahlı yönetim, Şimşir'le karşılıklı anlaşarak veda kararı alındığını açıkladı. Uşaksporlu taraftarlar ise sosyal medyada ayrılık kararını tepkiyle karşılayıp, geçen sezon ortasından bu yana takımı çalıştırarak Play-Off yarışına ortak eden tecrübeli teknik adamın gönderilmesinin yanlış olduğunu savundu.

Taraftarlar kulüpteki sorunun Hasan Erkin Şimşir'le ilgili değil yönetimdeki ekonomik sıkıntıyla ilgili olduğunu vurguladı. Grupta son 3 maçta 2 mağlubiyetle 37 puanla Play-Off hattının 1 puan gerisinde kalan Uşakspor, Şimşir'den yoksun çıkacağı mücadelede yarın Kahramanmaraşspor'u ağırlayacak. 1 Eylül Stadı'ndaki maç saat 13.00'te başlayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Kadir Topbaş Osman Kavala Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emel Sayın Prens Harry Hüner Coşkuner İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Deniz Türüç Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Tbmm Milli Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uşakspor'da Hasan Erkin Şimşir gitti - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 12:13:45. #1.14#
title