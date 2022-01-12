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Uşakspor'da Celal Emir gitti

Uşakspor'da Celal Emir gitti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Uşakspor'da sağ kanat Celal Emir Dede ile yollar ayrıldı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Uşakspor'da sağ kanat Celal Emir Dede ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze katkılarından dolayı kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Sezon başında Çaykur Rizespor'dan kiralanan 20 yaşındaki futbolcu, kırmızı-siyahlı formayla ilk yarıda ligde 10, kupada ise 2 müsabakaya çıktı.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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