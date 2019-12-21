Uşakspor'da Ali ve Tuğrul gitti

21.12.2019 11:56 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:56

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçını kazanıp devre arasına 21 puanla girerek nefes alan Uşakspor'da kadroda operasyon yapıldı.

Kırmızı-siyahlı kulüp, Ali Say ve Tuğrul Başkan ile karşılıklı anlaşmayla yollarını ayırdı. Uşakspor'da Ali Say, ilk yarıda 13, Tuğrul ise 10 maçta görev almıştı.

Kaynak: DHA